Corpo de pescador encontrado em Porto Côvo

Um pescador lúdico de 77 anos foi encontrado morto durante a madruga desta terça-feira numa zona rochosa da praia do Cerro da Águia, em Porto Covo, concelho de Sines.

De acordo com o capitão do Porto de Sines e comandante da Polícia Marítima, Rui Filipe, o alerta para o desaparecimento foi dado pela esposa pelas 5h00.

Para o local, foram mobilizados uma mota de água, uma embarcação semirrígida e a viatura do projeto de vigilância motorizada.

A vítima encontrava-se de férias na zona e "terá saído para a pesca", na segunda-feira "pelas 17:00", sendo que, na manhã de hoje "a esposa deu o alerta depois de verificar que o marido não tinha regressado a casa", explicou o comandante.

Já no local, as autoridades confirmaram que, "junto à praia do Cerro da Águia, em Porto Covo, estava um corpo inanimado no areal, junto às rochas, que supostamente terá caído da falésia quando estaria a regressar da pesca", referiu ainda Rui Filipe.

O corpo do pescador lúdico foi "resgatado do areal pela moto de água, transferido para a embarcação semirrígida e transportado para o Porto de Recreio de Sines", acrescentou.

O óbito foi declarado no local e o cadáver foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.