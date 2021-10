OE 2022. "Não há aumento de impostos para nenhum português"

“Não há aumento de impostos para nenhum português”. A garantia foi dada por João Leão durante a apresentação do Orçamento do Estado para este ano. Em causa está o desdobramento de escalões prometidos por António Costa e que foram conhecidos agora.

Essa garantia foi repetida pelo secretário de Estado António Mendonça Mendes ao afirmar que a expectativa é que se possa “espelhar a verdadeira liquidação do imposto nas tabelas” de retenção.

O governante diz que esse ajustamento nunca é total, embora existam dados que permitem antecipar qual o nível de deduções a fazer e ajustar as tabelas. Mas garante que “o despacho sobre as tabelas de retenção na fonte estará publicado a tempo para as empresas poderem organizar os seus sistemas de processamento de salários de acordo com o adequado”.

“Esperamos publicar despacho a tempo de em janeiro já estar em vigor”, referiu.