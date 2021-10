OE2022. ISV e IUC sobem 1%

O Orçamento do Estado para o próximo ano antecipa um aumento de 1% do imposto sobre veículos (ISV) e no imposto único de circulação (IUC), acompanhando a taxa de inflação.

"Prevê-se que a receita de ISV tenha uma recuperação em 2022, aumentando 29 milhões de euros face a 2021 (+6%). Tal como referido quanto aos IEC, as taxas gerais do ISV serão atualizadas à taxa de inflação em 2022", lê-se na proposta de Orçamento.

O mesmo se aplicará ao IUC: "As taxas de IUC serão atualizadas em 2022 à taxa de inflação, prevendo-se que a receita de 2022 aumente 13 milhões de euros (+3%), quando comparada com 2021", continua o documento.