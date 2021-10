Álcool e tabaco. Impostos vão subir 1% em 2022

As taxas dos Impostos Especiais de Consumo (IEC) vão subir 1%, no próximo ano, de acordo com a taxa de inflação, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022.

"Considerando a evolução esperada para o consumo privado e procura interna no próximo ano", o ministro das Finanças prevê um aumento da receita do ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) em 2022 de 98 milhões para 3.503 milhões de euros, o equivalente a um aumento de 3%. Já receitas fiscais resultantes do Impostos sobre o Tabaco vão crescer 2%, correspondentes a mais 34 milhões, para um total previsto de 1.374 milhões de euros.

Por fim, o Estado espera ganhar mais 10 milhões de euros no IABA, o Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas, no próximo ano, o que corresponde a um aumento de 4%. No total, o IABA deverá gerar 254,3 milhões de euros no próximo ano para os cofres do Estado.