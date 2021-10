OE2022. Máscaras e gel desinfetante continuam a estar sujeitos a IVA reduzido

As máscaras e o gel desinfetante vão continuar a estar sujeitos à taxa reduzida do IVA no próximo ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

“De forma a promover a prevenção da pandemia da doença Covid-19, procede-se à aplicação temporária da taxa reduzida de IVA à venda de máscaras de proteção respiratória, bem como de gel desinfetante cutâneo“, lê-se no relatório da proposta do OE2022.

Recorde-se que esta era uma medida extraordinária devido à pandemia de covid-19 e que se mantém.