OE2022. 13,6 mil milhões para a saúde

Para a saúde, o orçamento previsto para o próximo ano é de 13.578,1 milhões de euros, um valor que representa um crescimento de 7,8% face ao estimado para este ano.

Segundo o que está escrito no documento, a maior fatia deste bolo vai para a aquisição de bens e serviços — 7.064,6 milhões de euros — , seguindo-se as despesas com pessoal — 5.233,8 milhões de euros –, que nesta proposta apresentam um aumento de 4,1% face à estimativa de 2021.

Na entrega do documento a Ferro Rodrigues, João Leão garantiu que as verbas para o Serviço Nacional de Saúde, aumentaram em 700 milhões de euros para próximo ano.