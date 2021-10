Défice fica nos 4,3% este ano e baixa para 3,2% no próximo

O défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Já a economia portuguesa deverá crescer 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022, de acordo com as previsões do Governo.

número relativo a 2022 já tinha sido avançado a meio da semana aos partidos políticos, e o valor relativo ao ano corrente compara com os 4,5% previstos pelo Governo no Programa de Estabilidade, em abril.

Em 2020, o défice orçamental das Administrações Públicas foi de 5,8%, de acordo com uma revisão feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 23 de setembro.

Dívida pública desce

A dívida pública deverá reduzir-se para os 126,9% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e para 122,8% no próximo, baixando do nível pré-pandemia em 2024.

Em relação a 2020, o valor é revisto em baixa face à previsão do Programa de Estabilidade, em abril (128,0%), e apenas em 2024, com 116,0%, a dívida pública ficará abaixo do valor com que fechou o ano de 2019, antes da pandemia (116,6%).

Taxa de desemprego também cai

De acordo com o documento, a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, segundo as previsões do Governo.