Ordem dos Contabilistas Certificados demarca-se de comunicado do Conselho Nacional das Ordens Profissionais

Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), demarcou-se do comunicado divulgado, esta segunda-feira, pelo Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) acerca do projeto de lei do PS que visa alterar as atuais regras de acesso à profissão.

Sublinhe-se que o CNOP apontou uma “tentativa de governamentalização” ao projeto de lei dos socialistas, que será votado em plenário esta quarta-feira.

“Analisada a proposta de Comunicado, venho por este meio informar que a Ordem dos Contabilistas Certificados não irá subscrever o comunicado conjunto. Não está em causa a nossa profunda discordância com algumas das propostas apresentadas mas a metodologia utilizada no seio do CNOP”, lê-se num comunicado a que o Nascer do SOL teve acesso.

“Quando foi conhecida o projeto de lei, várias Ordens Profissionais reagiram publicamente, manifestando legitimamente as suas opiniões, sem que previamente tenha havido uma articulação entre as Ordens. Parece-nos, por isso, que a proposta de comunicado e o seu teor genérico são extemporâneos”, acrescenta.

Ainda assim, a OCC diz estar disponível “para trabalhar na apresentação conjunta de propostas de alterações concretas que vão de encontro às nossas aspirações e melhorem o serviço público” prestado.