Síria: Pelo menos seis mortos em ataque com carro armadilhado

Pelo menos seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas hoje num ataque com um carro armadilhado na cidade de Afrin, no nordeste da Síria e sob controlo das forças turcas, revelou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O ataque aconteceu no centro da cidade perto da sede do Exército do Islão, uma milícia pró-turca, segundo aq OSDH, uma organização não-governamental com sede no Reino Unido e que dispõe de uma vasta rede de colaboradores no terreno.

Entre as vítimas da explosão há membros das fações apoiadas pela Turquia e dois dos feridos são crianças, acrescentou o Observatório, que assegurou que a polícia deteve dois suspeitos.

Afrin, no norte da província de Alepo, está controlada pelas milícias turcas e fações aliadas na luta contra as milícias curdas, que tiveram de se aliar ao Exército governamental para enfrentar o avanço turco e agora os três lados controlam partes diferentes em regiões do norte da Síria.