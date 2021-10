Rei Abdullah II da Jordânia aprova quarta remodelação de governo num ano

O Rei Abdullah II da Jordânia emitiu hoje um decreto a aprovar uma grande remodelação do governo chefiado pelo primeiro-ministro, Bisher Al-Khasawneh, a quarta reorganização do executivo em apenas um ano, divulgou a Casa Real.

A mudança mais significativa deu-se com a nomeação de Saleh Al-Kharabsheh como novo ministro da Energia, num momento em que a Jordânia está a desempenhar um papel importante na região do Médio Oriente para organizar o fornecimento de gás e eletricidade ao Líbano a partir do Egito.

A Casa Real não deu qualquer explicação sobre esta quarta remodelação desde que Al-Khasawneh tomou posse, embora a imprensa local sugira que o principal objetivo é impulsionar o executivo a fortalecer a economia nacional, muito afetada pelas medidas rigorosas que foram tomadas para evitar a propagação da pandemia de covid-19.

Nesta remodelação foi criado o Ministério do Investimento, com Khairy Amr responsável pela pasta, em resposta às diretivas do Rei Adbdullah II e às sugestões dos peritos económicos, que sugeriram a criação de um ministério separado para ajudar a promover o investimento estrangeiro, segundo os meios de comunicação locais.

A remodelação do governo ocorreu numa altura em que o monarca jordano tem sido um dos principais alvos da investigação jornalística 'Pandora Papers', na qual é alegado que terá acumulado um império imobiliário superior a 100 milhões de dólares (86,4 milhões de euros).

Nos últimos anos, o governo jordano foi reorganizado em várias ocasiões devido a diferentes crises políticas e para melhorar a gestão económica do país, que enfrenta uma dívida pública superior a 45.000 milhões de dólares (39.000 milhões de euros).