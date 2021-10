Autoridades procuram idoso de 81 anos desaparecido em Seia

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um homem de 81 anos que foi dado como desaparecido no domingo, na localidade de Sazes da Beira, no concelho de Seia, distrito da Guarda.

De acordo com o oficial de Comunicação e e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda, tenente-coronel Cura Marques, o alerta para o desaparecimento do homem, que tem limitações motoras, foi dado "pela esposa", pelas 20h25 de domingo, que informou que homem "estaria desaparecido e não era visto desde as 11h00".

As buscas foram iniciadas logo após o alerta ter sido dado, interrompidas de madrugada e retomadas às 8h00 desta segunda-feira.

Pelas 15h15 estavam no terreno 24 elementos da GNR e dos bombeiros, auxiliados por populares e três binómios daquela força policial.