Em direto | Saiba aqui tudo sobre o Orçamento do Estado para 2022

A proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano foi entregue, esta segunda-feira à noite, pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Conheça aqui o documento ou saiba mais no separador dedicado ao OE2022, disponível no nosso site.