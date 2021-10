Covid-19. Hospitais continuam a receber mais infetados. Incidência de casos desce em todas as regiões

Portugal registou mais 327 novos casos de covid-19 e sete mortes associadas ao vírus, revela a Direção-Geral da Saúde no boletim epidemiológico, divulgado esta segunda-feira. O índice de transmissibilidade continua a subir, enquanto a incidência acumulada de casos está a descer. Internamentos voltam a crescer pelo segundo dia consecutivo.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se reportaram mais contágios: 112 do total de 327 infeções diárias. Segue-se o Norte com 76, Centro com 55, Alentejo com 41 e Algarve com 22. Quanto às regiões autónomas, Açores registou 11 casos diários e Madeira 10.

No que diz respeito às mortes, quatro ocorreram no Norte e uma em cada região do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

Mais 22 pessoas deram entrada nos hospitais portugueses com sintomas da covid-19, elevando o total de internados para 356, dos quais 58 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos – mais três em relação a ontem.

A matriz de risco foi atualizada esta segunda-feira. Neste momento, Portugal tem uma incidência acumulada de casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias de 82,9, mas se contarmos apenas com o território continental, o valor é de 82,7. Estes números apresentam uma descida em relação aos dados de sexta-feira: estava nos 86,5 a nível nacional e 86,7 no continente.

Já o índice de transmissibilidade subiu de 0,91 para 0,95 em Portugal continental, enquanto a nível nacional o valor manteve-se nos 0,92.

Portugal já confirmou 1.075.639 infeções de covid-19, das quais 30.167 estão ativas e 18.048 não resistiram à doença desde o início da pandemia. Mais 308 pessoas recuperaram do vírus, subindo o total de recuperados para 1.027.424.

Neste momento, as autoridades de saúde têm 23.309 contactos sob vigilância, menos 209 face a domingo.

Clique aqui para ver o boletim epidemiológico da DGS na íntegra