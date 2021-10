Candidaturas para interrail gratuito começam dia 12 de outubro

A Comissão Europeia vai oferecer 60 mil passes de interrail — viagens de comboio pela Europa — a jovens entre os 18 a 20 anos de idade no âmbito do programa DiscoverUE. As inscrições desta próxima fase decorrem desde 12 de outubro de 2021 até às 12h00 do dia 26 do mesmo mês. Os jovens vão poder viajar durante 30 dias – de março de 2022 a fevereiro de 2023 –, mas devido ao desconhecimento da pandemia de covid-19 a data da partida poderá ser alterada.

Excecionalmente, nesta fase de candidaturas também se podem candidatar os jovens elegíveis das duas fases de 2020 que acabaram por ser canceladas devido à pandemia de covid-19, já que a iniciativa é destinada (apenas) aos jovens de 18 anos de idade.

Os candidatos terão de ter nascido entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003 e ter a nacionalidade de um dos países que pertencem à União Europeia no momento da decisão de atribuição de passes. Os jovens com deficiências ou qualquer problema de saúde que possa pôr uma barreira nas viagens irão receber assistência e apoio para conseguirem participar. Nesta fase estão também incluídos os jovens do Reino Unido.

Os participantes são encorajados pela Comissão Europeia a viajar de comboio por toda a Europa de forma sustentável, salvas algumas exceções onde é permitido a participação de jovens que vivem por exemplo em ilhas ou zonas remotas e tenham de utilizar outros meios de transporte, como autocarros ou até aviões.