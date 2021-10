PIB. Capacidade de financiamento da economia cai para 0,3%

A economia portuguesa apresentou uma capacidade de financiamento de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano acabado no segundo trimestre de 2021, menos 0,9 pontos percentuais do que em igual período de 2020, divulgou o BdP.

Os dados apontam ainda para aumento da capacidade de financiamento dos particulares, que passou de 4,9% para 5,2%.

No que diz respeito às interligações entre setores institucionais das contas nacionais financeiras (o que permite identificar as relações de financiamento entre os vários setores institucionais da economia portuguesa e desta com o resto do mundo), o BdP nota que, no ano acabado no segundo trimestre de 2021, "os particulares e as sociedades não financeiras financiaram, sobretudo, as sociedades financeiras em 5,0% e 2,4% do PIB, as quais, por sua vez, financiaram as administrações públicas e o resto do mundo em 4,3% e 4,8% do PIB, respetivamente".