Dois mortos por consumo de estupefacientes

Dois homens com idades na casa dos 20 anos morreram na noite do passado sábado em Macedo de Cavaleiros, Bragança, devido a complicações relacionadas com o consumo de estupefacientes.

Os bombeiros terão sido acionados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para um pedido de socorro a um jovem, que se encontrava no apartamento onde morava, e se mostrava sonolenta e já com algum problema devido ao consumo de estupefacientes.

Quando a equipa de socorro chegou ao local, encontrou, não um mas, dois jovens em paragem cardiorrespiratória. Depois te terem sido feitas manobras de reanimação no local, as vítimas foram transportadas para o hospital de Macedo de Cavaleiros, onde foi declarado o óbito.