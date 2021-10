Matosinhos. 300 alunos de ensino básico estão em isolamento profilático

Trezentos alunos da Escola Básica da Quinta de São Gens, em Matosinhos, estão em isolamento profilático por terem contactado com uma funcionária que testou positivo ao novo coronavírus, sendo que alguns pais consideram a medida excessiva e fizeram um abaixo-assinado a questionar a decisão do delegado de saúde.

Importa referir que as regras da Direção-Geral da Saúde estabelecem que, em situação de cluster ou surto, as autoridades sanitárias podem decretar o encerramento de turmas, zonas da escola ou mesmo de todo o estabelecimento de ensino. Por outro lado, as crianças que frequentam os jardins de infância e o primeiro ciclo do ensino básico não estão incluídas no plano de vacinação contra a covid-19.

Recorde-se que ontem foram registados 499 novos casos do novo coronavírus, assim como sete mortes associadas à doença. O país soma agora um total acumulado de 1.075.312 casos de infeção e 18.041 vítimas mortais desde o início da pandemia.