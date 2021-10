Glória Novais. "Se tiver que morrer por isto, que morra, mas isto tem de mudar"

Glória Novais entrou pela primeira vez como funcionária na Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, há 33 anos. Corria o ano de 1988 e, aos 26 anos, pensava que esta seria uma boa oportunidade. No entanto, tudo mudou em 2005, com o início do mandato de Domingos Alves Pires, e a assistente técnica recorreu pela primeira vez aos órgãos de informação para que a sua voz fosse ouvida.

“Na véspera de entrar, já se ouvia nos corredores que a minha cabeça era uma das primeiras a voar porque eu estava num bom cargo, era assessora da Cultura”, começa por explicar a mulher, hoje com 59 anos, em declarações ao i. “Esse presidente veio a demonstrar-se bastante racista porque dizia de boca cheia: ‘Não quero cá os pretos’, ‘As pretas montava-as eu em Angola’, ‘Os pretos tiram o trabalho aos portugueses’ e chamava-me ‘preta’”, continua, acrescentando que foi impedida de falar em crioulo com a irmã que, à época, era sua colega de trabalho.

“Trabalhávamos juntas e, sendo cabo-verdianas, era natural que conversássemos em crioulo. Fomos literalmente proibidas. Um colega meu ouviu, falou com a comunicação social e foi imediatamente ameaçado. Teve medo de represálias e calou-se”, constata, declarando que algumas pessoas lhe disseram que não existia racismo em Portugal e por isso seria extremamente complicado provar a discriminação de que havia sido alvo. “Uma colega minha até disse: ‘Ele não lhe chamou preta, chamou-lhe vedeta’”.

Por estes motivos, Glória denunciou o sucedido ao Jornal de Notícias e foi suspensa por um período de 30 dias “por violação do dever de correção”, na sequência de um processo disciplinar que lhe foi movido pelo presidente social-democrata, sendo que o Bloco de Esquerda (BE) da Assembleia de Freguesia de Benfica esteve do lado da funcionária “discriminada” e garantiu que a apoiaria por considerar que o presidente se havia “destacado pela sua atuação arrogante e autoritária, revelando até desprezo pela própria Lei”.

Nessa altura, Glória asseverou que tinha sido vítima de racismo e alegou que o autarca lhe chamara “preta” e “golpista” no decorrer de uma discussão relativa ao período de marcação de férias. “Devia descansar era no mês de agosto, e não quando queria”, ter-lhe-á dito o dirigente.

“Considera-se vedeta e acima de todas as outras e isso acarreta sempre incómodos junto dos outros. Há funcionários que acham que só têm direitos e não têm deveres”, adiantou à agência Lusa o social-democrata, que reconheceu ter “chamado a atenção” para o uso do crioulo, em declarações a 30 de julho de 2008.

“A língua oficial, tanto para ela [Glória] como para qualquer funcionário, é o português. Por hábito, ela e a irmã resolviam falar em crioulo no espaço de serviço e eu chamei-lhe a atenção porque outras colegas se queixavam que isso as incomodava e lançava suspeições sobre aquilo que estavam a dizer. Quando uma pessoa fala com outra numa língua que as outras não percebem gera-se logo suspeição e mal estar”.

“Nunca lhe chamei ‘preta’. É mentira e foi por causa disso que teve de levar o processo disciplinar. É palavra que eu não uso, o racismo só existe na cabeça dela e da irmã”. Porém, o BE, do lado da alegada vítima, avançou que o presidente havia criado “um clima de medo”. E os problemas não terão ficado por aqui.

“Quando pedi o estatuto de trabalhadora-estudante, estive meses sem receber o vencimento porque queriam impedir-me de tirar a licenciatura em Gestão na Universidade Autónoma de Lisboa. Houve um dia em que o presidente gerou muita confusão e eu disse: ‘O senhor não pode discriminar nenhum funcionário pela etnia, pela raça, pela orientação sexual, seja o que for’”, recorda, não concordando com o facto de ter sido alvo de um processo disciplinar tendo em conta que nunca tinha sido repreendida e realizava as tarefas com brio.

“Quando lhe disse na cara que era racista, armou-me um processo disciplinar, mas fez uma coisa totalmente ilegal: mandou afixar nos editais da freguesia, que só servem para informações como aquelas que são relativas às obras, que a reunião de Executivo tinha processado a funcionária Glória Novais. Ficou exposto para quem quisesse ver”, diz, em retrospetiva, a funcionária. “Aí tocaram na minha dignidade”.

“Só em 2018 é que saiu a decisão e soube que ganhei e foram-me devolvidos os vencimentos que ele cortou na época”, lamenta, explicando que pensou que o pesadelo havia terminado em 2009, quando Inês Drummond tomou posse, mas as suas expectativas não corresponderam à realidade.

“Fiquei um ano quase sem fazer nada, puseram-me na prateleira”

Em 2009, tomou posse Drummond, que trabalhara como assistente de bordo, é mestre em Economia Internacional - Desenvolvimento e Cooperação Internacional e integrou o círculo eleitoral de Lisboa do Partido Socialista (PS) na XII Legislatura.

“Quando entrou este Executivo, acarinhou-me e disse que tinha toda a razão e que devia ter processado o antigo presidente por assédio moral e perseguição racista”, recorda, esclarecendo que terminou o primeiro ciclo de estudos em 2011 e queria ingressar num mestrado em Gestão Financeira. “E como achei que eram compreensivos, disse que queria ir mais além e tal foi-me negado. Aí entendi que não estavam contentes por continuar a estudar”.

Glória ainda conseguiu completar o ano curricular do mestrado com sucesso, mas não prosseguiu para a elaboração do trabalho final. “A cada dia davam-me mais tarefas. Passei a ter três ou quatro vezes mais funções. A partir daí, comecei a ver pessoas sem experiência na área da função pública a entrarem para cargos superiores ao meu. Mesmo assim não desisti e tentei ir para técnica oficial de contas”.

