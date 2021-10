Marcelo realça importância da Comunicação Social

Numa mensagem de aberta do Radiodays Europe 2021, o Presidente da República realçou a importância da comunicação social, defendendo que uma comunicação social fraca acaba por enfraquecer as democracias: “Uma comunicação social fraca… Significa uma sociedade civil fraca e uma democracia fraca. Isso é um risco acrescido neste tempo de radicalismos, de imoderações, de chamados populismos, de movimentos inorgânicos, de reconstrução de laços sociais”.

Além disso, Marcelo recordou ainda os seus tempos na Rádio Renascença, notando estar-lhe grato: “Tive a honra e o prazer de colaborar naquilo que é uma obra de dimensão e de relevância nacional. Por outro lado, porque a temática tratada é o mais atual possível: O futuro da comunicação social e, dentro dela, o futuro da rádio”.

O chefe de Estado dirigia-se aos profissionais do setor da rádio – quase todos jornalistas - no Centro de Congressos de Lisboa, onde está a decorrer, até segunda-feira, o Radiodays Europe – um evento que anualmente reúne partes interessadas do setor. O encontro estava previsto realizar-se em Março de 2020, contudo, devido à pandemia, acabou por ser adiado para este ano.