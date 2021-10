Uma criança ficou gravemente ferida, este sábado de manhã, na sequência de uma colisão, que envolveu três carros, na Estrada da Circunvalação, no Porto.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) do Porto, citada pelo Jornal de Notícias, do acidente resultou ainda um ferido leve. A criança, que ficou em estado grave, foi transportada para o Hospital de São João.

O alerta foi dado pelas 10h50.

No local estiveram os Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta e o INEM.