Mais de 13 anos depois, Cristiano Ronaldo volta a vencer o prémio de jogador do mês da Premier League.

O português conquistou o prémio depois de ter marcado três golos em três partidas do Manchester United. Esta é a quinta vez que Ronaldo é eleito jogador do mês, tendo a última sido em março de 2008.

Entre os nomeados estavam o português João Cancelo, do Manchester City, Rudiger, do Chelsea, Saint-Maximin, do Newcastle, Salah, do Liverpool, e Ismaila Sarr, do Watford.