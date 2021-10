Pelo menos 24 pessoas foram mortas em dois ataques a aldeias por homens armados, no noroeste da Nigéria, segundo relatos da polícia e de residentes hoje divulgados.

A região noroeste e central da Nigéria tem sido durante vários anos o cenário de violência perpetrada por grupos armados, conhecidos localmente como "bandidos", que atacam aldeias, roubam gado, pilham e raptam em troca de resgates.

Na terça-feira, dezenas de homens armados invadiram a aldeia de Yasore, no estado de Katsina, por volta das 05:00 locais, disparando contra os residentes e incendiando várias casas, afirmou o porta-voz da polícia estatal, Gambo Isah, citado pela agência France-Presse (AFP).

"Os 'bandidos' mataram 10 pessoas e feriram várias", disse Isah, acrescentando: "Eles queimaram casas e lojas depois de as pilharem".

A informação sobre o ataque tem sido escassa, porque as autoridades de Katsina, e de vários outros estados do noroeste, cortaram a rede telefónica em partes do seu território, em setembro, para combater mais eficazmente os "bandidos".

Também na terça-feira cerca de 100 homens armados em motocicletas sitiaram a aldeia de Kuryan Madaro, no vizinho estado de Zamfara, matando 14 pessoas, disseram dois residentes, citados pela agência noticiosa.

"Os 'bandidos' chegaram por volta das 21:00 e cercaram a aldeia", disse Hamisu Malami.

"Alguns deles foram de porta em porta ordenando às pessoas que lhes dessem os seus telefones e poupanças. Dispararam contra aqueles que resistiram e tentaram fugir", referiu.

Neste ataque, prosseguiu, os assaltantes terão matado 14 pessoas, além de ferir várias, segundo um balanço confirmado por outro residente, Bashiru Maiwada.

Quando contactados pela AFP, a polícia e as autoridades estatais de Zamfara não comentaram.