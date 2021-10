O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo até às 21h locais desta quinta-feira (mais uma hora em Portugal Continental) para o Grupo Oriental - ilhas de Santa Maria e São Miguel, nos Açores - devido à precipitação e trovoada.

Já para o Grupo Central - constituido pelas ilhas Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge - o aviso mantém-se até às 15h, também devido à precipitação e trovoada.

O mau tempo que se faz sentir nas ilhas açorianas provocou, entre quarta-feira e hoje inundações em vias públicas e em habitações do concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, informou fonte da proteção civil à agência Lusa. No caso das inundações que decorreram nas habitações, não foi necessário realojar com família, tendo os danos sido apenas materiais.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, foram registadas nove as ocorrências.

O aviso amarelo indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.