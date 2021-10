Um jogador do clube da Primeira Liga Brighton & Hove Albion foi detido na madrugada de quarta-feira por suspeitas de abuso sexual. Segundo as autoridades locais, o alegado abuso ocorreu dentro de uma discoteca da cidade de Brighton, onde decorria uma festa universitária.

"Dois homens foram detidos depois de uma mulher denunciar ter sido abusada sexualmente numa discoteca em Brighton, na madrugada de quarta-feira. Os dois homens de Brighton foram detidos por suspeitas de abusos sexuais e mantêm-se sob custódia policial. A vítima está a receber apoio especializado", afirmou a polícia de Sussex, em comunicado.

A nota revela ainda que um dos suspeitos têm cerca de 20 anos e outro está na casa dos 40.

O clube inglês confirmou estar a “cooperar com a polícia numa investigação de uma alegada ofensa”, mas não revelou a identidade do jogador.

Já o jornal The Sun avança que o jogador detido é Yves Bissouma, de 25 anos. “A discoteca estava cheia, foi uma noite de estudantes com caloiros na cidade. As pessoas ficaram surpreendidas por ver o Bissouma na festa e ainda mais em choque quando o viram a ser levado pela polícia algemado”, disse uma fonte à publicação.

A BBC avança que o jogador foi libertado esta quinta-feira de manhã e ficará em liberdade condicional até ao próximo dia 3 de novembro, enquanto o caso está sob investigação.