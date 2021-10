A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Braga constituiu, na quarta-feira, um jovem de 28 anos arguido por importunação sexual, no concelho de Barcelos.

Em comunicado, a autoridade revela que recebeu “várias denúncias pela prática de importunação sexual nos Caminhos de Santiago, nomeadamente nas freguesias a norte do concelho de Barcelos”.

Face às denúncias, foram efetuadas “diligências policiais no sentido de identificar e localizar o referido suspeito”. Os militares acabaram por chegar “ao encontro do indivíduo que se encontrava a importunar os peregrinos com atos de cariz sexual”.

O homem foi constituído arguido, e os factos foram reportados ao Tribunal Judicial de Braga.