A CP – Comboios de Portugal alertou, esta quinta-feira, para a possibilidade de perturbações na circulação de comboios a nível nacional, já a partir de hoje, devido a uma “greve convocada por diversas organizações sindicais” para amanhã.

“A CP – Comboios de Portugal informa que, por motivo de greve convocada por diversas Organizações Sindicais, para o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 08 de outubro de 2021, podem ocorrer fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional. O impacto na circulação poderá ainda estender-se ao final do dia 07 de outubro e às primeiras horas da manhã de dia 09 de outubro de 2021”, lê-se em comunicado.

A empresa revela ainda que os serviços mínimos estão assegurados. “O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos que implicam a realização de cerca de 25% do total da oferta de comboios”, acrescenta.

Quem já tenha adquirido bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, poderá pedir o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.