Mentores do Brexit estagiaram em Portugal

Olhando para o que se passa no Reino Unido podemos ficar com algum conforto, atendendo ao que se assiste em terras de Sua Majestade. Os obreiros do Brexit devem ter feito um estágio em Portugal e voltaram com as ideias todas trocadas. Pelo que se tem visto nos últimos tempos, algo vai muito mal na Grã-Bretanha, e é difícil entender como foi possível chegarem à situação atual.

Num dos primeiros sinais, com a reposição das fronteiras e com a obrigatoriedade de todos os estrangeiros só conseguirem legalizar-se se cumprissem determinados requisitos – apertando muito a malha –, a velha ilha ficou sem motoristas de combustíveis perigosos e os postos de abastecimento registavam filas de mais de seis horas, nada garantindo que mesmo assim os automobilistas conseguiriam abastecer os seus carros.

Se não há quem leve a gasolina e o gasóleo das refinarias para as bombas de combustíveis, é natural que a coisa não vá funcionar bem. O Governo de Boris Johnson já decidiu recorrer a militares, mas não é de crer que no futuro os tropas passem a motoristas...

A falta de mão-de-obra está a afetar vários setores, mas um deixou-me perplexo, atendendo a que é completamente incompreensível. Como há falta de trabalhadores nos matadores, os produtores de suínos vão ter de os matar nas suas quintas, não podendo estes animais serem vendidos para consumo humano. Acontece que estamos a falar de cerca de 120 mil porcos que vão ser transformados em matéria para produzir combustíveis biológicos e produtos alimentares. E aqui pergunta-se como foi possível deixar o país chegar a esta situação. Os britânicos sempre tiveram fama de serem muito organizados e uma visita a Londres é um bom cartão de visita para tal constatação.

Voltando aos génios do Brexit, será que vão facilitar a entrada de emigrantes trabalhadores ou vão caminhar alegremente para a paralisia da sociedade? Percebo que queiram controlar a migração, mas têm de arranjar alternativas.