Drake e Chris Brown lançaram a parceria “No Guidance” em 2019, música acompanhada, inclusive, de um clipe oficial de mais de nove minutos em que os dois artistas protagonizam uma batalha de dança. Contudo, atualmente estão a ser processados por um suposto plágio na canção.

Conforme explicou o site International Business Times, o cantor Brandon Cooper e o produtor Timothy Valentine, com nomes artísticos de Mr. Cooper e Drum'n Skillz respectivamente, são os responsáveis por esse processo, alegando que Drake e Brown se “apropriaram” de elementos da música “I Love Your Dress”, lançada em 2016.

O site TMZ divulgou documentos judiciais em que Cooper e Valentine comentam o suposto plágio. Os músicos afirmam que uma análise da batida, letra e da estrutura rítmica demonstra que “No Guidance” foi copiado ou, pelo menos, inspirado em “I Love Your Dress”.

De acordo com Cooper e Valentine, um dos pontos de plágio seria uma parte da canção onde Chris Brown e Drake repetem pelo menos 11 vezes a frase “you got it, girl”, em português "tu consegues, miúda”. Em “I Love Your Dress”, de 2016, ouve-se "She got it” repetido 16 vezes.

Nos documentos, Brandon Cooper e o produtor Timothy Valentine também afirmam que “No Guidance” tem o objetivo de provocá-los com a frase “flew the coop”, em português, de acordo com o contexto, significa algo como “saiu de casa”. Segundo eles, um dos autores da faixa de 2016 tem o apelido “coop”.

Drake e Chris Brown ainda não comentaram o processo.