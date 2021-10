Milhares de palestinianos tentam obter autorizações de trabalho em Israel

Em Jabalia, o maior campo de refugiados na Faixa de Gaza (norte), muitos homens, com os respetivos documentos de identidade em mãos, faziam fila para tentar obter uma autorização de trabalho no território israelita, segundo testemunharam no local jornalistas da agência France-Presse (AFP).