O serviço de passaportes reabriu hoje em Cabul, fornecendo uma esperança aos afegãos que se sentem ameaçados de poderem abandonar em breve o país, controlado desde meados de agosto pelos talibãs.

Centenas de pessoas concentraram-se nas repartições em que são entregues os passaportes, encerradas desde a tomada do poder pelos talibãs, para solicitar um pedido de emissão, indicou a agência noticiosa AFP.

Esta reabertura constitui um teste à boa vontade dos talibãs, que se comprometeram perante entidades internacionais e deixar partir os cidadãos com visas legais que pretendam viajar para outro país.

Muitos deles trabalharam como intérpretes para as forças militares norte-americanas e da NATO após a intervenção militar de 2001 e que implicou a queda dos islamitas, então no poder desde 1996, e agora receiam que os talibãs procurem vingar-se daqueles que colaboraram com o ocupante.

Na sequência da tomada de Cabul pelos talibãs em 15 de agosto, milhares de afegãos, incluindo famílias, tentaram escapar do país mas muitos não conseguiram chegar ao aeroporto, onde se registava uma situação de caos generalizado.

Uma gigantesca ponte aérea permitiu nas duas últimas semanas de agosto a retirada de mais de 120.000 estrangeiros e afegãos em fuga do novo regime, antes da saída dos últimos soldados norte-americanos do país no dia 30.

Os talibãs tentam agora relançar a máquina administrativa, enquanto a maioria dos funcionários não recebem salários desde há vários meses.

No entanto, o chefe do serviço de passaportes, Alam Gul Haqqani, assegurou à agência noticiosa AFP que os seus funcionários receberam os salários.

"Os empregados homens e mulheres estão de regresso ao trabalho", afirmou. O mesmo responsável indicou ainda que o seu serviço tem capacidade para entregar 6.000 passaportes diários e garantir todos os pedidos.