Portugal registou, nas últimas 24 horas, 500 casos do novo coronavírus e quatro óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta terça-feira.

Desde março de 2020, foram confirmados 1.072.537 diagnósticos de covid-19 e 18.008 mortes.

O Norte (183) e Lisboa e Vale do Tejo (158) concentraram 341 dos 500 novos casos, o que representa 68% do total. Segue-se o Alentejo (49), Algarve (46), Centro (42), Açores (12) e Madeira (10).

Das quatro mortes, duas ocorreram no Norte, uma no Centro e a outra no Algarve.

O número de internados voltou a subir, estando atualmente hospitalizadas 349 pessoas com covid-19, mais três do que ontem, das quais 60, menos duas, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

A incidência de novos casos e o rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta quarta-feira. A incidência nacional diminuiu e é agora de 90,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e a continental é de 90,9. Na atualização de segunda-feira, estes valores eram de 94,1 e 95,1 respetivamente. Já o RT nacional mantém-se a 0,91 e a 0,90 quando analisado apenas o continente.

Os dados dão ainda conta de que mais 322 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.024.471. Neste momento existem 30.058 casos de covid-19 ativos e as autoridades de saúde têm 25.218 contactos sob vigilância.