Morreu, esta quarta-feira, aos 89 anos, o padre Vítor Feytor Pinto. A notícia foi confirmada pela Paróquia do Campo Grande, Patriarcado de Lisboa, da qual o sacerdote foi responsável durante vários anos.

Sublinhe-se que o clérigo enfrentava há vários meses algumas complicações de saúde depois de uma septicemia e após vencer a covid-19, doença que o levou a estar internado.

“Faleceu esta manhã o nosso querido Padre Vítor Feytor Pinto, no Hospital da Luz. Foi para tantos o amigo generoso, o companheiro de caminhada, o padre profundo e feliz e um homem de pensamento que deixa um legado extraordinário. As saudades são muitas, mas sabemos que ele olha por nós, envolvido na ‘ternura maravilhosa de Deus que nos acolhe’”, lê-se uma nota divulgada pela pároquia.

Natural de Coimbra, cidade onde nasceu em 1932, entrou aos 10 anos no seminário e viria a ser ordenado na Diocese da Guarda a 10 de julho de 1955. O sacerdote destacou-se pelo trabalho na paróquia do Campo Grande, mas também pelo seu envolvimento em questões relacionadas com a Saúde. Foi Assistente Nacional e Diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), Assistente Diocesano dos Médicos Católicos e Assistente Diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP), para além de ter sido fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa.

Feytor Pinto foi também responsável pela organização da visita do Papa João Paulo II a Portugal, em 1982, e foi-lhe concedido, pelo Papa Bento XVI, o título de Monsenhor.