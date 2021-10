O alargamento do horário de funcionamento das Lojas do Cidadão, através da modalidade Casa Aberta, permitiu multiplicar por 2,5 a capacidade de resposta dos serviços, informou, esta quarta-feira, o Governo.



Sublinhe-se que aos sábados, os balcões que aderiram à Casa Aberta passaram a ter um horário de atendimento entre as 09h00 e as 22h00, reduzindo os pedidos pendentes devido à pandemia.

“No sábado, 2 de outubro, foram feitos cerca de 5.500 atendimentos para pedido, renovação, entrega e alteração de morada do Cartão de Cidadão (CC) e pedido e entrega do Passaporte, nos balcões das 9 Lojas de Cidadão e do Campus da Justiça que estiveram em funcionamento na modalidade de Casa Aberta, entre as 9 e as 22 horas”, revela, em comunicado, o gabinete da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

“O alargamento do horário de funcionamento dos balcões com uma capacidade máxima de atendimento instalada permitiu multiplicar por 2,5 a resposta dos serviços, face ao sábado anterior e contribuiu para atenuar o número de pendências que resultou do encerramento dos serviços presenciais durante o período pandémico”, acrescenta.

Sublinhe-se que a iniciativa Casa Aberta vai manter-se nos próximos sete sábados, nas Lojas de Cidadão das Laranjeiras, Saldanha, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e nos balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

Além disso, os serviços relacionados com o CC e o Passaporte estão também disponíveis de segunda a sexta-feira, nos locais de atendimento e horário normais, quer por via de agendamentos já efetuados, que se mantêm, quer através de atendimento espontâneo.

Na mesma nota, o Governo recorda que os documentos, cuja validade tenha expirado a partir de dia 24/02/2020, continuam a ser aceites até 31 de dezembro deste ano para todos os efeitos legais.