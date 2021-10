A série original seguiu a vida de quatro mulheres em Nova Iorque entre trabalho e relacionamentos no final dos anos 90 e início dos anos 2000.

O spin-off, intitulado And Just Like That, vai estrear no serviço de streaming dos EUA, HBO Max, em dezembro.

Um vídeo que acompanha o comunicado mostra as filmagens em andamento, com Sarah Jessica Parker, que interpreta Carrie, prometendo o retorno de "alguns amigos queridos".

A data de lançamento britânica ainda não foi confirmada, no entanto, o conteúdo da HBO é frequentemente lançado na Sky Atlantic e no serviço de streaming Now, no Reino Unido.

A série, do produtor executivo Michael Patrick King, verá a reunião de Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), enquanto navegam na complicada realidade da vida e da amizade aos 50 anos.

A série original Sex and the City, criada por Darren Star, foi baseada no livro de Candace Bushnell de 1997 com o mesmo nome. Ele estreou em 1998 e durou seis temporadas até 2004.

O aguardado final atraiu uma audiência de 10,6 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. No Reino Unido, o episódio final foi assistido por 4,1 milhões no Canal 4.

A série ganhou ainda vários prêmios, incluindo sete Emmys, três Screen Actors Guild Awards e dois Directors Guild of America Awards.

Além disso, também inspirou dois filmes, Sex and the City, em 2008, e Sex and the City 2, dois anos depois.