Nesta terça-feira, 5 de outubro, Adele anunciou, nas suas redes sociais, o seu novo single “Easy On Me”.

A música será lançada no dia 15 de outubro e fará parte do novo álbum da cantora, cujo nome e data ainda não foram revelados oficialmente.

No vídeo a preto e branco e com um novo visual, podemos ver Adele num carro. Conforme o carro anda, papéis com letras de música caem. A cantora é conhecida pelas suas letras profundas e melodias tristes e, desta vez, não poderia ser diferente.