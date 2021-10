Os dois artistas descolaram para a Estação Espacial Internacional na nave russa Soyuz com o cosmonauta Anton Shkaplerov (um veterano em três missões espaciais).

O Soyuz MS-19 descolou conforme programado às 09h55 (horas em Lisboa) da instalação de lançamento espacial russa em Baikonur, Cazaquistão, estando programada para atracar na Estação Espacial Internacional às 13:12.

As imagens foram transmitidas em direto pela Agência Espacial Russa (Roscosmos).

Oficiais espaciais contaram que a tripulação estava a “sentir-se bem” e todos os sistemas da nave espacial estavam “a funcionar normalmente”.

A atriz e o realizador terão 12 dias para filmar segmentos do novo filme intitulado “Challenge”, que conta a história de um cirurgião interpretado por Peresild que viaja para a estação espacial para salvar um tripulante que sofre um problema cardíaco.

Na passada segunda-feira, numa conferência de imprensa, Peresild e Shipenko reconheceram que foi um desafio adaptarem-se à disciplina rígida e às exigências rigorosas durante o treino do voo.

O voo da equipa cinematográfica acontece precisamente no dia em que a Rússia anunciou o adiamento do lançamento da nave Luna-25 para o polo sul da Lua até julho de 2022.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, em declarações ao Primeiro Canal, citadas pela EFE, antes do lançamento do Soyuz MS-19 que levou a equipa de cinema para o espaço. "No próximo ano, em julho, planeamos uma missão à Lua, Luna-25", informou Rogozin.

A Rússia inicialmente queria enviar o Luna-25 em outubro deste ano, mas em agosto atrasou a missão para maio de 2022 para permitir mais tempo para realizar testes adicionais no equipamento de bordo.