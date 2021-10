Transformação

Se hoje há um consenso científico à volta da noção de que a humanidade é a causa do aquecimento global, é muito graças ao sino-americano Syukuro Manabe, do alemão Klaus Hasselmann e do italiano Giorgio Parisi, que foram galardoados esta terça-feira com o prémio Nobel da Física.



O óbvio não costumava ser tão óbvio - uma coisa seria prever o clima de um corpo celeste como a Lua, que não tem atmosfera, oceanos, atividade geológica, correntes, ventos ou marés, outra é olhar para Terra. Daí que tenha sido preciso a investigação a sistemas complexos, “caracterizados por aleatoriedade e desordem” de Manabe e Hasselmann, que fizeram o primeiro modelo fiável para as alterações climáticas, ainda nos anos 60, descreveu a Academia Sueca de Ciências. A isto soma-se o trabalho de Parisi para descobrir as “regras ocultas” de movimentos de líquidos e gases.



Metade do prémio de dez milhões de coroas suecas (equivalente a quase um milhão de euros) será dividido entre Manabe e Hasselmann, ficando a outra metade para Parisi. O prémio Nobel da física foi o segundo a ser atribuído esta semana, após o Nobel da Medicina, que foi para David Julius e Ardem Patapoutian, pela descoberta de recetores de temperatura e toque na pele.