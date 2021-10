O Facebook revelou, segunda-feira à noite, que "a causa principal" da falha nas redes sociais, que afetou também o Instagram e o WhatsApp, "foi uma alteração de configuração defeituosa".

A empresa fez questão de sublinhar não haver "provas de que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos como resultado" da interrupção, que deixou em baixo, durante cerca de sete horas, o Facebbok, o Instagram e WhatsApp.

"Pessoas e empresas em todo o mundo dependem de nós para se manterem ligadas. Pedimos desculpa aos que foram afetados", escreveu o grupo.

A falha não afetou apenas milhões de pessoas em todo o mundo, pois acabou também por ter consequências na própria fortuna pessoal do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que terá caído mais de seis mil milhões de dólares (cerca de 5,2 mil milhões de euros). Segundo a Bloomberg, o norte-americano caiu uma posição no ranking dos mais ricos do mundo.