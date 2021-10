Com o turismo espacial a ganhar novas proporções, numa corrida feita a três (Virgin Galactic, SpaceX e Blue Origin), são cada vez mais as viagens reveladas e, a segunda missão tripulada da empresa de Jeff Bezos já está marcada para o próximo dia 12 de outubro. Quem estará a bordo? O ator William Shatner, com uma longa carreira em Hollywood mas mais conhecido pelo seu papel como o capitão James T. Kirk, no filme “espacial” Star Trek.

Associado desde sempre à ficção científica, este era um desejo antigo de William Shatner, que passará assim a ser a pessoa mais velha a viajar ao espaço. “Tenho ouvido falar sobre o espaço há muito tempo. Estou a aproveitar a oportunidade de o ver pessoalmente. Um milagre”, disse Shatner no comunicado da Blue Origin.

No voo anterior, Wally Funk, com 82 anos, tinha-se tornado a pessoa mais velha, mas poderá agora ser batida pelo ator de 90 anos.

Além do ator, a nave New Shepard NS-18 vai levar Andrey Powers, vice-presidente das operações e missões de voo da Blue Origin, assim como os membros da tripulação, Chris Boshuizen e Glen de Vries.

A nova equipa sucede assim ao voo protagonizado pelo patrão da empresa, Jeff Bezos e dos restantes três membros, incluindo o seu irmão. Entre os dois voos, a empresa lançou mais um voo não tripulado, o NS-17 com uma duração de cerca de 10 minutos.

Relatórios de 2013 afirmaram que o ator havia recusado a oferta de Sir Richard Branson de levá-lo ao espaço com a Virgin Galactic - a empresa de viagens espaciais do bilionário que levou Sir Richard até ao espaço em julho. Na altura Richard disse ao jornal The Sun que Shatner tinha medo de voar. Contudo, o artista desmentiu as afirmações, revelando que recusou a oferta porque o bilionário “queria que ele pagasse pela viagem”: "Ele queria que eu pagasse para subir e eu disse-lhe que se queria que eu subisse que pagasse, mas ele não aceitou a minha oferta ", contou Shatner a repórteres.

Como no voo anterior, a viagem de outubro deve durar cerca de 10 minutos e levará a tripulação além da Linha Karman - fronteira espacial mais amplamente reconhecida que fica 100 km (60 milhas) acima da Terra.

O voo está marcado para as 14h30 do dia 12 de outubro, a partir do Launch Site One em West Texas. A bordo da nave vão também ser transportados milhares de postais da fundação da Blue Origin, Club for the Future, onde provavelmente serão leiloados para angariação de fundos para causas sociais.