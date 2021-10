Os preços das casas em Portugal registaram um crescimento de 8,4% num ano, considerando os dados de setembro de 2021 e o mesmo mês do ano passado. Segundo o índice de preços do idealista, no final do mês de setembro deste ano, comprar casa tinha um custo de 2266 euros por metro quadrado, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 1,9%.

Segundo os dados do idealista, durante o último ano, os preços das casas subiram em todas as regiões. A Região Autónoma da Madeira lidera a lista apresentando uma subida na ordem dos 17,4%, sendo a maior subida a nível nacional. Seguem-se a Área Metropolitana de Lisboa (10,1%), o Algarve (7,9%), o Centro (7,8%), o Norte (7,1%), o Alentejo (5,8%) e a Região Autónoma dos Açores (4,7%).

Por preços, a Área Metropolitana de Lisboa, com 3252 euros por metro quadrado, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2527 euros por metro quadrado), Norte (1914 euros por metro quadrado) e Região Autónoma da Madeira (1872 euros por metro quadrado). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1044 euros por metro quadrado), o Alentejo (1088 euros por metro quadrado) e o Centro (1168 euros por metro quadrado) que são as regiões mais baratas.