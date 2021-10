Dezenas de escolas encerraram e milhares de alunos ficaram sem aulas, esta segunda-feira, devido à greve de professores, cuja adesão rondará os 50%, segundo o SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores.

“Estamos neste momento a fazer o piquete, a telefonar para todos os agrupamentos e o feedback que temos é que ronda os 50%, com mais incidência numas zonas e menos noutras, varia muito consoante a zona do país", disse Júlia Azevedo, presidente do SIPE, à agência Lusa, acrescentado que a greve está a ter mais adesão em Lisboa, Sintra, Porto, Baião, Barcelos, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Trofa.

Segundo o sindicato, esta manhã havia “dezenas de escolas fechadas” e vários estabelecimentos de ensino parcialmente paralisados.

"Com esta adesão esperamos que o Ministério da Educação perceba que é preciso retomar as negociações, que é a nossa principal exigência. A ausência de respostas às reivindicações dos professores e de abertura ao diálogo por parte do ministério dura já há dois anos", acrescentou Júlia Azevedo.

Para amanhã, dia em que se assinala o Dia Internacional do Professor, está também agendada uma manifestação.