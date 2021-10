Apesar de os vendedores de castanhas já se encontrarem nas ruas a chamar o frio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as temperaturas cheguem aos 30 graus ainda esta semana em alguns distritos do país.

Para esta segunda-feira estão previstos aguaceiros no litoral norte, com termómetros a rondar os 20 graus de máxima e os 10 de mínima. À medida que começamos a descer, não há previsão de chuva e as temperaturas sobem, sendo a máxima prevista para o país registada para Faro, com 25 graus.

Na terça-feira, os termómetros deverão chegar aos 27 graus e na quarta, dia 6, aos 31 em Setúbal e 30 em Lisboa, continuando assim até ao final da semana.

Para o fim-de-semana a previsão é de descida, mas nada de muito significativo, pelo que, se tiver oportunidade de ir dar um mergulho, convém não se esquecer do protetor solar.