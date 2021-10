Uma explosão num restaurante em Santana, na Madeira, que também servia de habitação, provocou cinco feridos ligeiros, confirmou a agência Lusa. Um dos feridos foi transferido para o hospital do Funchal por precaução.

Ali, moravam os donos do restaurante, que não se encontravam no imóvel do momento da explosão, segundo revelou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana, José António Freitas, à Lusa. No andar superior estavam “ainda a descansar a filha, o genro e um bebé, que por sorte saíram ilesos”.

A RTP Madeira revela que entre os feridos está o genro do dono do estabelecimento e um homem que acabara de estacionar em frente ao local.

O comandante acrescentou que “um rapaz foi transportado ao hospital do Funchal, porque se queixava de ferimentos numa perna” e uma outra pessoa foi atingida por alguns estilhaços “sem gravidade, na cabeça”.

O presidente eleito da Junta de Freguesia de Santana, Ricardo Teixeira, explicou ao Jornal da Madeira que o acidente ocorreu por volta das 8h15, quando ouviu “um grande estrondo”. A causa da explosão que provocou um incêndio ainda não é conhecida, mas suspeita-se que tenha sido provocada por uma fuga de gás.

“Está praticamente tudo destruído, a casa e o restaurante”, revelou.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Santana e a Polícia de Segurança Pública.