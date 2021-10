O corpo de um turista foi encontrado num quarto de hotel no centro do Porto, no domingo à tarde.

O homem estaria morto há três dias e o corpo apresentava sinais de violência.

O alerta foi dado por funcionários daquela unidade hoteleira, segundo o Jornal de Notícias.

O turista, cuja idade e nacionalidade não foram reveladas, não era visto há três dias e sua ausência intrigou os responsáveis do hotel.

A Polícia Judiciária foi chamada e está a investigar o caso, mas apesar de o corpo apresentar sinais de violência, as autoridades descartaram para já a intervenção de terceiros na morte do turista. Contudo, só o resultado da autópsia pode esclarecer as causas da morte.