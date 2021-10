Um open-day na Carregueira

À hora de fecho desta edição, João Rendeiro continuava “a monte” e, sem detenção, restava o resultado: as sucessivas declarações e informações sobre a fuga nos últimos dias foram cavando o buraco da imagem da Justiça no país, desde um advogado que vem dizer que compreende a indignação do cliente foragido à juíza que escreve no mandado de detenção que a intenção do arguido já transparecia do comportamento processual e é agora “inequívoca e explícita”.

Passando por uma elite que parece ter algum gáudio em dizer que sabia de tudo e acabando na ministra da Justiça, que admite que a fuga gera desconforto social, depois de a detenção ter ficado para depois das férias.

O Observador noticiou nos últimos dias que o ex-banqueiro procurou até informar-se das condições da prisão da Carregueira. Quase dá vontade de sugerir que se faça um “dia aberto” com um pouco mais de marketing para ver se se consegue competir com climas mais tropicais.

Rendeiro tem direito à sua indignação mas anunciar “fugi e não volto” é uma provocação à democracia, ao país e aos lesados, por muito que se lhe chame legítima defesa. A justiça só seria mais justa assim, como reclama, se toda a gente pudesse fugir para Belize... É com ele, como foi no passado com outros; Com a Justiça é o que falhou, quanto vai custar mais este filme no divórcio dos portugueses com o Estado que nunca se esquece na hora de cobrar impostos mas que continua a mostrar-se ineficaz em diferentes frentes e quanto vão custar todas as diligências extra.

Mas o desconforto não se fica por Rendeiro, embora em torno da Operação Marquês pareça haver uma certa normalização do que se transformou numa guerra entre magistrados, com juízos de intenções que deveriam, eles próprios, ser caso de justiça. Depois da decisão instrutória arrasadora de Ivo Rosa, o recurso do MP responde na mesma moeda e vai ao ponto de considerar que o juiz da instrução cai no “poço do absurdo da ingenuidade”. É certo que o MP, relativamente aos crimes de corrupção, reconhece – será melhor dizer, aceita – que houve um erro na fundamentação jurídica com trocas nas versões da lei mas isso seria facilmente percetível pelo juiz de instrução e assim parece.

Agora o que perpassa de tudo isto é uma arbitrariedade e uma fragilidade na Justiça que vamos desejar ter sido capazes de resolver se nos levar para um mundo em que passamos a ser vigiados em todos os nossos comportamentos por uma espécie de videoárbitro que tem a palavra final, como na distopia do filme Anon, que curiosamente passou por estes dias na televisão. Esta semana o Conselho Superior da Magistratura decide o futuro do juiz Rui Fonseca e Castro. Perante tudo isto parece ser o problema mais fácil de resolver – que não sirva para desviar a atenção do resto.