Nasceu em Lisboa, em 1972. A filosofia e a política estiveram sempre presentes na sua vida?

O meu pai foi seminarista e estudou Filosofia, mas não Teologia. Não se ordenou depois, claramente, mas tinha formação filosófica. Falava muito com o meu avô paterno sobre política e transmitiu-me um certo fascínio pelas décadas de 30 e 40 do séc. XX e, por isso, dediquei-lhe a minha tese de doutoramento. Desde cedo discutia política.

Como é que decidiu enveredar pela licenciatura em Filosofia na Universidade Católica Portuguesa?

A opção de enveredar pela Filosofia veio mais tarde. Quase toda a gente que tinha notas razoáveis e podia escolher outros cursos foi desincentivado pelos pais. Por outro lado, é um percurso de vocação. Não me imaginava a fazer outra coisa. No entanto, é a segunda escolha de muitas pessoas e deparamo-nos com essa realidade. Há idiossincrasias. Antes disso, gostava da política no seu sentido concreto – fazendo parte de associações de estudantes, por exemplo – e tinha a sorte de ter amigos, como o Sérgio Sousa Pinto, que partilhavam desse gosto e hoje têm carreiras políticas.

Depois passou pela Universidade de Lisboa, pela Universidade de Friburgo e pela Universidade de Coimbra. Foi na Alemanha que começou a estudar mais profundamente as teorias de Carl Schmitt?

Fui para a Alemanha quando ainda estava a fazer o mestrado. Estava a estudar o Heidegger.

Martin Heidegger é um filósofo alemão cujo trabalho é habitualmente associado à fenomenologia. Quais foram as principais conclusões que tirou?

É um autor que tem algumas particularidades e cuja leitura dos textos é mais difícil e técnica. Fui para Friburgo exatamente porque o Heidegger fez carreira naquela universidade e fui orientado pelo último assistente dele. À época, no fim da década de 90, era uma espécie de Meca dos Heideggerianos. Era um sítio muito cosmopolita e interessante e, apesar de ser provinciano, de certa forma, encontrava-se ali pessoas de todo o mundo. O primeiro texto do Carl Schmitt que li foi “O Conceito do Político”. Tinha encontrado uma ou outra referência ao autor, mas era – ou ainda é – muito pouco trabalhado em Portugal. Porém, passou por aqui, falava espanhol e há um livro publicado da correspondência entre ele e um professor de Direito Constitucional de Coimbra que é o Luís Cabral de Moncada. São cartas com suficiente importância para serem publicadas. Depois da Revolução, o Schmitt foi ainda menos abordado cá.

