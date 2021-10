À hora de início da partida entre Liverpool e Manchester City, em Anfield Road, os reds mantinham um ponto de vantagem frente aos citizens, e ambas as equipas queriam mudar isso. Ainda assim, no fim do tempo regulamentar, efetivamente tudo se manteve na mesma, com o Liverpool - onde milita o português Diogo Jota - a assegurar o ponto de vantagem frente ao emblema de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

O primeiro golo da partida só chegou na segunda parte, mas foi daquelas situações em que se diz que 'o que custa é começar'. Aos 59 minutos, Mané colocou os reds em vantagem, mas Foden reinstalou a igualdade no marcador, 10 minutos depois.

Já aos 76 minutos, Mohamed Salah voltou a colocar o Liverpool na frente do jogo, sem que, no entanto, essa vantagem se mantivesse até ao apito final. Kevin De Bruyne fez o 2-2, aos 81 minutos, e assegurou, pelo menos, um ponto.

Com este resultado, o Liverpool manteve o ponto de vantagem frente ao Manchester City, e os dois clubes ocupam, respetivamente, o segundo e terceiro lugar da Premier League.