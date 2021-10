Acabou-se a série de jogos sem perder na liga espanhola do Real Madrid, que saiu derrotado da Catalunha, na visita ao Espanyol.

O clube da casa pôs-se em vantagem no marcador logo aos 18 minutos, com um golo da assinatura de Raul de Tomas, que recebeu o cruzamento de Embarba e fez o 1-0.

As duas partes continuaram na luta intensa por marcar, e seria mesmo o Espanyol a alcançar o segundo golo da partida, dilatando a vantagem no marcador. Aleix Vidal fez, aos 60 minutos, o 2-0.

Os 'merengues' ainda conseguiram reduzir a distância aos 70 minutos, quando Benzema partiu numa jogada individual que fez o 2-1 no marcador. Ainda assim, o feito do francês não foi o suficiente para evitar a derrota na Catalunha.

O Real Madrid mantém-se assim na liderança do campeonato espanhol, com 17 pontos, o que os coloca em empate pontual com os rivais do Atlético de Madrid. A liderança, no entanto, pode ainda fugir aos 'merengues', caso, ainda neste domingo, a Real Sociedad vença ao Getafe.