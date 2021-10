Portugal registou, nas últimas 24 horas, 449 casos do novo coronavírus e sete óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.

No total, o país soma agora 1.071.114 diagnósticos confirmados que resultaram na morte de 17.993 pessoas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou um maior número de novos casos: 181, segue-se o Norte com 135, o Centro com 61, o Alentejo com 21 e o Algarve com 19. No arquipélago dos Açores houve mais 16 contágios e no da Madeira mais 15.

Do total de sete óbitos, três ocorreram na ‘Grande Lisboa, dois no norte, um no Centro e outro no Algarve.

O número de internados com covid-19 voltou a subir e há agora 342 pessoas infetadas nos hospitais portugueses, mais cinco do que ontem. Em UCI encontram-se 69 doentes, mais quatro face aos dados anteriores.

Nas últimas 24 horas, 332 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.022.754.

Atualmente existem 30.367 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 27.560 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na passada sexta-feira, pelo que mantêm inalterados. Assim, Portugal tem uma incidência de 101,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e quando contemplado apenas o território continental é de 103,0.

Já o RT é de 0,89 em todo o território nacional.

Consulte aqui o boletim na íntegra.