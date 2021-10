Um bebé de 14 meses morreu, este sábado, depois de não ter resistido a um ferimento na cabeça causado pela queda de um azulejo, em Cala Ratjada, em Maiorca, Espanha. A informação foi confirmada pelo hospital à agência Efe.

Um casal de turistas holandeses estava hospedado num hotel quando, na manhã de sexta-feira, chuvas fortes invadiram o território espanhol.

Ao protegerem-se debaixo de uma varanda, vários azulejos começaram a cair, acabando por atingir a cabeça do bebé.

A criança foi transportada para o Hospital Universitário Son Espases, em Palma, em estado crítico e esteve internado na unidade de cuidados intensivos da zona pediátrica.

De acordo com a imprensa espanhola, a Polícia Judiciária da Guarda Civil já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso.